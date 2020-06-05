Калуга, 5 июня, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Более 20 мешков твёрдых коммунальных отходов собрали экологические активисты 5 июня в районе Красного Городка на берегах реки Киёвка в Калуге, где высадился экологический десант. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Более 20 мешков твёрдых коммунальных отходов собрали экологические активисты

Мероприятие стало официальным стартом регионального этапа общероссийской акции «Вода России», которая с 2019 года проходит в рамках национального проекта «Экология». Уборка мусора проводилась с соблюдением противоэпидемиологических требований.

«В этот день каждому необходимо задуматься о своей личной ответственности за состояние окружающей среды. К сожалению, не все бережно относятся к природе. Достигнутые за последние годы результаты формирования экологической культуры общества — лишь начальный этап. Потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными», — заявила профильный министр Варвара Антохина.