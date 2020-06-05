Петрозаводск, 5 июня, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Глава Республики Карелия во время общения с жителями региона объяснил, по какой причине он не открывал, несмотря на многочисленные просьбы, и в ближайшее время не откроет все детские сады. Артур Парфенчиков называл их «вирусообменниками». Об этом 5 июня он заявил во время прямой линии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

По словам главы Карелии, детей ни в маски, ни в защитные экраны не одеть. Кроме того, детские сады являются источником вирусов, поэтому обращения жителей с просьбой открыть их ему непонятны.

«Я согласен, что есть безвыходные случаи. Но каждая семья должна понимать, риск заболевания в семье при отдаче ребенка в детский сад увеличивается, — объяснил Парфенчиков. — Детский сад — это еще тот вирусообменник».

Он добавил, что хотя есть расхожее мнение, что коронавирусом дети болеют легко, до конца это утверждение не проверено, неизвестно, какие в дальнейшем будут последствия для здоровья ребенка.

«Я бы так легкомысленно к этому не относился, — подчеркнул глава региона. — Дети продолжают являться источником заболевания, разноса инфекции и, конечно, мы запрещаем прием в детский сад детей, которые проживают совместно с лицами из группы риска. Это «приговор» для определенных граждан».

Добавим, на сегодняшний день в республике выявлено 573 подтвержденных случая заражения коронавирусом и 10% из них — дети. Как отмечали региональные власти, чаще всего заболевают те, кто имел контакт с зараженным. На сегодняшний день только 222 человека полностью выздоровели.