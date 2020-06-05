Мещовск, Калужская область, 5 июня, 2020, 18:13 — ИА Регнум. В Мещовском районе Калужской области в 2020 году планируется реализации российско-немецко-китайского инвестиционного проекта по строительству комбината по производству стального и чугунного литья. Об этом 5 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Комбинат по производству стального и чугунного литья разместят в индустриальном парке «Мещовский центролит»

Общий объем инвестиций в проект составит 281,3 млн рублей. Производственная мощность — до 58 тысяч тонн готовых литых деталей в год. Количество рабочих мест на будущем комбинате — около 450.

По информации инвестиционного портала области, комбинат по производству стального и чугунного литья разместят в индустриальном парке «Мещовский центролит», площадь которого составляет 58 гектаров. Комбинат также будет заниматься переработкой металлолома, производством жидкого стекла, кирпичей и тротуарной плитки. Планируется открыть сервисный центр по ремонту литейного оборудования и учебный центр для подготовки специалистов для литейной промышленности.