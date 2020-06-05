Курганским волонтёрам рассказали о родной природе в мультимедийном формате
Курган, 5 июня, 2020, 15:27 — ИА Регнум. В Курганской области в День эколога для волонтёров штаба #МыВместе познавательную и запоминающуюся лекцию о природе региона провели представители Русского географического общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор работы со СМИ регионального отделения Общероссийского народного фронта Елена Васильева.
Лекторий с элементами интерактивного мультимедийного представления «Удивительные соседи. Животный мир Зауралья» провёл режиссёр, сценарист и оператор Вадим Осадчий. Были показаны фильмы об уникальности природы Курганской области, растительном и животном мире региона, его обитателях, вошедших в Красную книгу России.
Отметим, что 5 июня в день эколога активисты Общероссийского народного фронта провели аналогичные акции в других регионах России. Общественники напомнили гражданам о важности бережного отношения к природе, провели субботники, онлайн челленджи и квизы с трансляцией в социальных медиа.