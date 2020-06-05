Саранск, 5 июня, 2020, 14:43 — ИА Регнум. В Саранске активисты ОНФ (общероссийского народного фронта) провели экологическую акцию «Посади дерево». Об этом ИА REGNUM рассказали в региональном отделении движения.

Пресс-служба отделения ОНФ по Мордовии

На площадке около дома №¼ по улице Татьяны Бибиной высадили десять кустов клена и сирени. Посадочный материал с личного дачного участка привезла одна из местных жительниц. Общественникам вместе с жильцами многоквартирного дома пришлось соблюдать не только меры безопасности, но и правила ухода за растениями.

«Надеемся, что посаженные клены и кусты сирени в скором времени приживутся и будут радовать жителей нового микрорайона», — отметил модератор тематической площадки «Экология» в Мордовии Дмитрий Массеров. Он добавил, что осенью активисты также планируют высадить деревья.

Активисты ОНФ регулярно проводят в республике акции, которые направлены на формирование ответственного отношения к окружающей среде, озеленение и благоустройство новых территорий в Саранске: «Вредная батарейка», «Пластиковая гора», «Сохраним дерево», «Чистые берега» и другие мероприятия.

Пресс-служба отделения ОНФ по Мордовии

«Отрадно, что во время посадки деревьев к нам присоединялись люди и выражали желание озеленить территории своих домов. Хорошо, что наш пример стал заразительным, а это значит, что все, что мы делаем, — не зря. Начинайте с себя, благоустраивайте свое экопространство, заботьтесь об экологии не словом, а делом, и тогда природа ответит нам взаимной доброжелательностью», — подчеркнули глава регионального исполкома ОНФ Наталья Сайгачева.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня отмечается День эколога. С профессиональным праздником экологов поздравил президент России Владимир Путин. В эти минуты глава государства проводит совещание, посвященное экологическим проблемам в России.