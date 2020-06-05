Тула, 5 июня, 2020, 14:25 — ИА Регнум. Активисты Тульского регионального отделения «Молодой гвардии» отметили 5 июня Всемирный день окружающей среды экологической акцией, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении.

Фото прдоставлено Тульским региональным отделением «Молодой гвардии» Уборка мусора

Молодогвардейцы очистили от мусора территорию лесной рощи рядом с одним из самых популярных торговых центров Тулы. Участники акции собрали бытовой мусор, очистили территорию рощи от старой сухой травы. Также активисты присоединились к проекту «Стены смыслов»: они оставили граффити с надписью «Спасай планету».

«Ежегодно наше региональное отделение реализует серии экологических акций. В этом году мы также продолжаем эту добрую традицию. Сегодня мы выбрали одно из самых популярнейших мест, очистили от мусора территорию лесной рощи и оставили граффити с призывом сохранять планету для того, чтобы напомнить тулякам, как важно беречь природу», — рассказал руководитель Тульского регионального отделения «Молодой гвардии Никита Бурвиков.

Отметим, что в 2019 году Тульское региональное отделение «Молодой гвардии» реализовало экологические акции «ЭкоПатруль» и «Чистый исток».