Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 июня, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении АО «Газпром газораспределение Ярославль» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» подать газ на котельные Чкаловского микрорайона и поселка Молодежный города Переславля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Иск зарегистрирован 27 мая 2020 года, первое заседание назначено на 17 июля.

Поселок Чкаловский в Переславле

Напомним, 21 мая 2020 года была прекращена подача газа на две частные котельные Переславля-Залесского, из-за чего несколько тысяч человек остались без горячей воды. Поставщик ресурса мотивировал прекращение поставки газа отсутствием договорных отношений с потребителем. В настоящий момент котельными управляет муниципальное предприятие «Теплосервис», не имеющее правоустанавливающих документов на газовое оборудование.

Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев обещал жителям решить проблему с горячей водой в течение 10 дней. Они истекли сегодня, 5 июня.

«Вчера в региональном правительстве состоялось совещание с участием представителей Газпрома и профильных департаментов по вопросу возобновления подачи газа на котельные Чкаловского микрорайона и поселка Молодежный. Договорились, что в течение десяти дней мы проведём ряд организационных мероприятий, после чего Газпром намерен возобновить подачу газа,» — написал Валерий Астраханцев 26 мая 2020 года на своих страницах в социальных сетях.

Одной из попыток решить вопрос с горячей водой было обращение администрации в прокуратуру, которая после проведенной проверки и вышла с иском в суд. Прокуратура в исковом заявлении сообщает, что отсутствие договора между МУП «Теплосервис» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» связано с отказом последнего в подписании данного договора, что не может служить основанием для ограничения поставки газа для нужд населения.

Кроме обращения в прокуратуру администрация Переславля предпринимает попытки вернуть горячую воду жителям Чкаловского и Молодежного микрорайонов и во внесудебном порядке.

«Составлен акт Ростехнадзора, к оборудованию претензий нет, но нет ряда документов (которых никогда и не было). По этому вопросу ведём переговоры, собираем документы, написал обращение в Ростехнадзор о гарантировании проведения всех регламентных работ на котельных при подготовке к следующему отопительному периоду. Очень надеемся на положительное решение,» — сообщил Валерий Астраханцев.

По информации ИА REGNUM, Ростехнадзор нашел весьма серьезные нарушения. Котельные являются опасными производственными объектами и могут работать только при наличии лицензии. Этой лицензии нет. Котельные не зарегистрированы в реестре особо опасных объектов. Фактически они работают в «пиратском» режиме, но пока что легализовать их власти не могут.

Должны ли газовики давать газ на такие объекты, с учетом того, что жители исправно платят за тепло и горячую воду, придется решать суду. Если, конечно, не будет найден внесудебный порядок разрешения конфликта. Пока же несколько тысяч переславцев в очередной раз рискуют провести лето без горячей воды.