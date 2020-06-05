Прокуратура требует вернуть газ в проблемные котельные в Переславле
Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 июня, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В Ярославской области Переславская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении АО «Газпром газораспределение Ярославль» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» подать газ на котельные Чкаловского микрорайона и поселка Молодежный города Переславля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Иск зарегистрирован 27 мая 2020 года, первое заседание назначено на 17 июля.
Напомним, 21 мая 2020 года была прекращена подача газа на две частные котельные Переславля-Залесского, из-за чего несколько тысяч человек остались без горячей воды. Поставщик ресурса мотивировал прекращение поставки газа отсутствием договорных отношений с потребителем. В настоящий момент котельными управляет муниципальное предприятие «Теплосервис», не имеющее правоустанавливающих документов на газовое оборудование.
Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев обещал жителям решить проблему с горячей водой в течение 10 дней. Они истекли сегодня, 5 июня.
Одной из попыток решить вопрос с горячей водой было обращение администрации в прокуратуру, которая после проведенной проверки и вышла с иском в суд. Прокуратура в исковом заявлении сообщает, что отсутствие договора между МУП «Теплосервис» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» связано с отказом последнего в подписании данного договора, что не может служить основанием для ограничения поставки газа для нужд населения.
Кроме обращения в прокуратуру администрация Переславля предпринимает попытки вернуть горячую воду жителям Чкаловского и Молодежного микрорайонов и во внесудебном порядке.
По информации ИА REGNUM, Ростехнадзор нашел весьма серьезные нарушения. Котельные являются опасными производственными объектами и могут работать только при наличии лицензии. Этой лицензии нет. Котельные не зарегистрированы в реестре особо опасных объектов. Фактически они работают в «пиратском» режиме, но пока что легализовать их власти не могут.
Должны ли газовики давать газ на такие объекты, с учетом того, что жители исправно платят за тепло и горячую воду, придется решать суду. Если, конечно, не будет найден внесудебный порядок разрешения конфликта. Пока же несколько тысяч переславцев в очередной раз рискуют провести лето без горячей воды.