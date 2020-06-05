Дзержинский район, Калужская область, 5 июня, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Калужские правоохранители задержали 39-летнего жителя Москвы, который подозревается в развращении ребёнка, сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Оборудование с помощью которого подозреваемый выходил в интернет

По версии следствия, в октябре 2019 года в ходе общения в социальной сети с 11-летней девочкой из Дзержинского района Калужской области мужчина с помощью шантажа заставил ребенка прислать фотографии интимного содержания. Используя технические средства, оперативные сотрудники установили личность подозреваемого и место его жительства. Следователи и криминалисты выехали в Москву, где произвели обыск. В квартире и при себе у подозреваемого в педофилии были обнаружены средства связи, с помощью которых он заходил в интернет, общался с малолетними и получал от них фото и видеозаписи интимного содержания. В устройствах обнаружена переписка мужчины с детьми из разных регионов России. Подозреваемый был задержан и доставлен в Калугу.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании жителю столицы меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства совершения им других аналогичных преступлений устанавливаются. Подозреваемый в педофилии мужчина не женат, детей не имеет, злоупотребляет алкогольными напитками, не трудоустроен. Если его вина будет доказано судом, то ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.