Санкт-Петербург, 5 июня, 2020, 13:57 — ИА Регнум. В Петербурге решили изменить разметку трамвайных обстановок на проезжей части. Новая разметка призвана сделать остановки более заметными, уточнили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский трамвай

Теперь разметку будут наносить поперек проезжей части — так видимость зоны должна быть более видимой по всем полосам движения, чтобы улучшит безопасность.

Цвет и форма разметки при этом не поменяется — это будет зигзагообразная линия жёлтого цвета из холодного пластика. Работы по нанесению новой разметки уже начались, на всех остановках она должна появиться до конца сентября.

Кроме того, в Петербурге появится новая разметка синего цвета: она будет значить зону платной парковки. Она должна помочь водителям определить границы парковки и ориентироваться на дороге. Работы начнут в августе.

На асфальте около общеобразовательных учреждений также нанесут дополнительные обозначения «Осторожно — дети», дублирующие дорожные знаки.