Тверь, 5 июня, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Строительство северного обхода Твери планируется начать в 2021 году. Реализацию финального этапа скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург (149 км — 208 км) обсудили 5 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь и председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Губернатор отметил, что строительство обхода даст новый импульс развитию Тверской области, экономической связи регионов. Новая магистраль позволит сформировать устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна, создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья, развития инфраструктурных проектов в городе Твери.

По словам Вячеслава Петушенко, приступить к реализации проекта строительства северного обхода Твери планируется в 2021 году, сдать объект планируется в 2023 году. На данный момент ведётся работа по проектированию этого участка, в ней задействовано более 10 специализированных проектных институтов и организаций.

Проект, в частности, предполагает строительство 35 искусственных сооружений, в том числе мостовой переход через Волгу I класса безопасности со стороны Москвы. Губернатор Игорь Руденя высказал предложение о рассмотрении возможности организации пешеходных зон на этом сооружении, велосипедных дорожек с соблюдением всех мер безопасности, для использования объекта в туристических целях. Также запланировано строительство ряда транспортных развязок, в том числе с дорогами регионального значения «Тверь — Рождествено — 1 Мая — Ильинское» и «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна». Планируется устройство дополнительных транспортных развязок для разгрузки дорог областного центра. На участках без развязок предполагается устроить четыре полосы движения, по две в каждую сторону. На участках с развязками — по шесть — восемь полос.

Игорь Руденя также дал поручение рассмотреть вопрос возможного использования материалов при строительстве местного производства — всего планируется использовать более 12 млн куб. метров песка для насыпи и подстилающего слоя, свыше 1 млн тонн асфальтобетона, 70 тыс. кв. м термопластика. Длина барьерных ограждений на участке в целом составит 281 тыс. погонных метров, будет установлено свыше 870 дорожных знаков и указателей.

Также на встрече обсуждались вопросы взаимодействия — глава региона отметил, что будет создана рабочая группа для оперативного решения всех возникающих на этапах реализации инфраструктурного проекта вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о начале проектирования северного обхода была достигнута на площадке Российского инвестиционного форума в феврале 2019 года в ходе встречи Игоря Рудени с Вячеславом Петушенко.

Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км, в том числе 278 км проходит по Тверской области в границах шести муниципалитетов. Трасса расположена параллельно существующей автомобильной дороге М-10 в обход всех населенных пунктов.