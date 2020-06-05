Москва, 5 июня, 2020, 11:41 — ИА Регнум. 5 июня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды на платформе YouTube начнет работу интернет-канал «Заповедная Россия», посвященный деятельности российских особо охраняемых природных территорий.

Баргузинский заповедник

Автор проекта и заместитель начальника отдела экологического просвещения Росзаповедцентра Минприроды России Наталия Судец рассказывает о проекте:

«Наша цель — популяризация достижений отечественной заповедной науки, в первую очередь в части изучения и восстановления редких и исчезающих видов животных. Помимо этого, мы планируем знакомить широкую аудиторию с историей заповедного дела и становлением системы особо охраняемых природных территорий России, показывать, как живут заповедные люди и чем наполнены их трудовые будни».

Канал «Заповедная Россия» также будет освещать основные направления работ которые реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма». Таким образом, канал «Заповедная Россия» станет дополнительной видеоплощадкой спецпроекта «Ускользающий мир», который реализуется на портале старейшего в России научно-популярного журнала «Наука и жизнь».

Программу канала составят прямые эфиры с сотрудниками заповедников и национальных парков с места проведения научных исследований, интервью с экспертами в области заповедного дела, информационные сюжеты и фильмы, посвященные заповедным территория страны.

5 июня в 11.00 состоится первая видеотрансляция, посвящённая «Баргузинский заповедник. История и современность». Ведущим прямого эфира станет начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье», доктор биологических наук, орнитолог Александр Ананин, который более 35 лет жизни посвятил изучению и сохранению уникальной байкальской природы.

Баргузинский заповедник (Республика Бурятия) — старейшая особо охраняемая природная территория страны, отметившая в 2017-м году свое столетие и сыгравшая особую роль в становлении заповедной науки. На территории заповедника отрабатывались методы ведения научных исследований и мониторинга на ООПТ, в последующем успешно применявшиеся на других заповедных территориях. Накопленные систематические данные о состоянии природных комплексов охраняемой природной территории охватывают период более 80 лет — уникальный пример в истории научных исследований мирового масштаба. Беспрецедентна история восстановления популяции баргузинского соболя на Байкале. Как удалось спасти этот редкий вид, и чем живет заповедная наука сейчас, можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Россия заповедная» в 11:00 по московскому времени.

На следующей неделе на канале планируется проведение прямых трансляций из Алтайского заповедника (Республика Алтай), Астраханского заповедника (Астраханская область), Лапландского заповедника (Мурманская область) и Сихотэ-Алинского заповедника (Приморский край).