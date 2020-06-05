Калуга, 5 июня, 2020, 11:44 — ИА Регнум. 87 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 5 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлен 4 тыс. 431 положительный тест: 2443 человека находятся на лечении, 1954 человека выздоровели, 34 человека умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (654), в Обнинске (527), в Боровском районе (217), в Малоярославецком районе (165), в Жуковском районе (155) и в Кировском районе (108).

Коэффициент распространенности инфекции по региону составил 0,98. Данный показатель выше единицы в Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком и Хвастовичском районах. Охват тестированием населения достиг 109,9 на 100 тысяч человек.