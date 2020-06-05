Санкт-Петербург, 5 июня, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу попросило жителей города помочь найти мужчину, который 4 июня выстрелил из травматического пистолета в голову молодого человека в самом центре города. Преступление, совершенное на глазах очевидцев, под камерами видеонаблюдения, вызвало большой общественный резонанс.

Фото: пресс-служба ГСУ СК СПб. В Петербурге объявлен в розыск стрелявший в человека стрелок с Невского проспекта.

Как сообщили в ГСУ СКР по Петербургу, следствием установлено, что преступление совершил 41-летний Заур ИмамеддиновичКаримов. Мужчина проживает в Ленинградской области во Всеволожском районе в деревне Орово. Имеет разрешение на ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения и патронов к нему.

В отношении Каримова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о местонахождении Каримова Заура Имамеддиновича, позвонить по телефонам 570−66−71, 02», — просят в ведомстве.

Напомним, в четверг на Невском проспекте неизвестный на тот момент мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову 24-летнего молодого человека и скрылся. Пострадавшим оказался первокурсник СПбГУ. Молодой человек хотел через частную фирму сделать санитарную книжку для работы, однако его обманули, денег и книжки не отдали. После чего один из сотрудников фирмы проследил за возмущенным клиентом и выстрелил ему в голову прямо на Невском.

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Потерпевшего удалось спасти только благодаря внимательности прохожих, которые вызвали скорую. Молодого человека госпитализировала в тяжелом состоянии в больницу. Злоумышленник же скрылся, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

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Расследование уголовного дела продолжается.