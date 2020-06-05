Чебоксары, 5 июня, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Чувашии растёт число выздоровевших пациентов с COVID-19, за сутки выздоровление зарегистрировано ещё у 45 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 5 июня (10:35 мск), в Чувашии официально подтверждено 3311 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки выявлено 80 носителей коронавируса.

Выздоровели 1476 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 45 человек. Новых летальных исходов нет, всего с начала пандемии скончались 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно о смерти пациентки в Чебоксарах 1983 года рождения, которая с 12 мая находилась в БСМП. По данным минздрава Чувашии, у горожанки был «тяжёлые сопутствующие заболевания». В настоящее время в республике развернуто более 1,5 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19.