Ярославль, 5 июня, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление об увеличении денежных премий победителем конкурса «Лидер общественного самоуправления». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Конкурс проводится впервые в 2020 году, его итоги были подведены в конце апреля. Лучшим общественникам присуждены премии в 15, 10 и 5 тысяч рублей. Теперь эти суммы выросли до 17 245, 11 495 и 5750 рублей.

Чиновники поняли, что «лидерам общественного самоуправления» придется заплатить налог на доходы физических лиц. Новые варианты сумм рассчитаны так, чтобы первоначальные премии остались неизменными после выплаты налога.

Изменения в бюджет уже приняты муниципалитетом города, и в ближайшее время общественники получат выплаты. На это из городской казны потратят около миллиона рублей.