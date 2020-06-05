Кострома, 5 июня, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Коммунисты готовят «сюрприз в бантиках» на выборах губернатора Костромской области. Именно так первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий ответил на вопрос ИА REGNUM о партийном кандидате на пост губернатора.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромское региональное отделение КПРФ

Однако, кто именно составит конкуренцию нынешнему главе региона, Ижицкий пока не сказал. Обнародовать решение коммунисты планируют на конференции 20 июня, которая пройдёт в Костроме. Выбирать партийцы будут из семи человек.

«Мы готовим власти сюрприз в шариках и бантиках. Озвучим его на конференции. На сегодняшний день у нас есть семь кандидатов на губернаторские выборы. Они все разного уровня, образования и подготовки. Есть предложения Москвы по ряду молодых людей. Мы с Рашкиным (Валерий Рашкин, депутат ГД РФ от КПРФ — прим. ИА REGNUM) в теплых отношениях, он знает ситуацию в Костроме. Он сказал: «Вот на всякий случай тебе сумасшедшие кандидаты с медийным ресурсом». Есть генерал, есть известный человек из Москвы, который работал в министерстве иностранных дел по части инвестиций… Выбор, в общем, есть».

Основную сложность Ижицкий, как и раньше, видит в прохождении муниципального фильтра. Сейчас политик занимается налаживанием договоренностей с муниципальными депутатами. Кандидат на губернаторские выборы должен уметь принимать «нестандартные решения» — считают в КПРФ.

«Кандидат должен быть интересен избирателям. Нам нужен человек, который готов слышать, слушать и объединять людей. Персона должна быть действительно губернаторского статуса. Этот человек должен уметь принимать нестандартные решения», — резюмировал Ижицкий.

Отметим, что ранее на встрече с соратниками Ижицкий завил, что будет сам участвовать в выборах главы региона. Оценивая его перспективы, политолог Николай Сорокин отметил опытность и известность лидера костромских коммунистов в местной политической среде.

Выборы губернатора Костромской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.