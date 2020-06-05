Костромские коммунисты «готовят сюрприз» на выборах губернатора
Кострома, 5 июня, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Коммунисты готовят «сюрприз в бантиках» на выборах губернатора Костромской области. Именно так первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий ответил на вопрос ИА REGNUM о партийном кандидате на пост губернатора.
Однако, кто именно составит конкуренцию нынешнему главе региона, Ижицкий пока не сказал. Обнародовать решение коммунисты планируют на конференции 20 июня, которая пройдёт в Костроме. Выбирать партийцы будут из семи человек.
Основную сложность Ижицкий, как и раньше, видит в прохождении муниципального фильтра. Сейчас политик занимается налаживанием договоренностей с муниципальными депутатами. Кандидат на губернаторские выборы должен уметь принимать «нестандартные решения» — считают в КПРФ.
Отметим, что ранее на встрече с соратниками Ижицкий завил, что будет сам участвовать в выборах главы региона. Оценивая его перспективы, политолог Николай Сорокин отметил опытность и известность лидера костромских коммунистов в местной политической среде.
Выборы губернатора Костромской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.