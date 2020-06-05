Ярославль, 5 июня, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выявлено 71 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

В последние дни официальная статистика фиксирует ежедневно почти одинаковое количество новых случаев. Всего в регионе нарастающим итогом зарегистрировано 3501 инфицированный, из низ 1007 выздоровели и 15 скончались.