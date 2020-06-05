Петропавловск-Камчатский, 5 июня, 2020, 10:41 — ИА Регнум. На Камчатке завершился конкурс на должность директора природного парка «Вулканы Камчатки». По итогам конкурса новым руководителем одного из главных природных сокровищ полуострова назначена 36-летняя менеджер из Москвы Любовь Тимофеева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба природного парка Вулканы Камчатки Вулканы Камчатки

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Любовь Тимофеева окончила МГУ им. Ломоносова, по образованию юрист. Прошла обучение по программе Кембриджского университета «Лидерство в сфере природоохраны». Работала в РОСНАНО (ГК РОСНАНОТЕХ) управляющим директором по стратегии и связям с инвесторами.

«Вулканы Камчатки» объединяет пять природных кластеров — природные парки «Налычево», «Быстринский», «Ключевской», «Южно-Камчатский» и, собственно, «Вулканы Камчатки». Это уникальная, крупнейшая особо охраняемая территория полуострова. Весь комплекс «Вулканов Камчатки» внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий директор «Вулканов Камчатки» Сергей Макрушенко был уволен в связи с утратой доверия. Он платил своей супруге зарплату за счёт заповедника.