Ярославль, 5 июня, 2020, 09:29 — ИА Регнум. Главный врач Ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская покинула свой пост. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. Лужинская вышла на пенсию.

Ярославская инфекционная больница

«Решение мною было принято еще раньше, но в тяжелых условиях пандемии было бы неправильно покидать учреждение, которое оказалось на передовой борьбы с вирусом. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, и я могу с чувством глубокой признательности к коллективу и благодарности к каждому сотруднику уйти на заслуженный отдых», — рассказала Нина Лужинская.

С 5 июня исполнять обязанности главного врача ярославской инфекционной больницы будет Задыне Гургеновна Худоян. Она окончила Ярославский медицинский университет, клиническую ординатуру по специальности «инфекционные болезни». Является кандидатом медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «инфекционные болезни». Имеет диплом по организации здравоохранения и общественного здоровья. Задыне Худоян в течение года работает заместителем главврача клиники.