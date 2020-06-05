Санкт-Петербург, 5 июня, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Погодную ситуацию в Санкт-Петербурге и его окрестностях в пятницу, 5 июня, определяет периферия циклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

«Пройдут кратковременные дожди, местами с грозой, а температурные показатели вполне соответствуют календарю», — отметил специалист.

Согласно его прогнозу, температура воздуха в Северной столице будет составлять +17… +19°, в Ленинградской области +15… +20°. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозе порывистый. Погода в целом будет облачной, с прояснениями.

По данным на 8:25 мск, в Петербурге +13,4 градуса, восточный ветер до 5 м/с, влажность 82%, давление 749 мм рт. ст.