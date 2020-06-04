Берлин, 4 июня, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается провести свой летний отпуск 2020 года на территории ФРГ. Об этом Меркель заявила в интервью телеканалу ZDF.

Kuebi = Armin Kübelbeck Ангела Меркель

Журналисты спросили Меркель, где он намерена провести свой отпуск.

«В Германии», — сказала Меркель.

Также она отметила, что ограничения, связанные с самоизоляцией из-за коронавируса, стали для нее серьезным личным вызовом.

«Сказать людям, что у них не будет богослужения на Пасху, что они не могут ходить в театры, артисты не могут больше выступать, границы будут закрыты, не будет больше туристических поездок, — это было самое сложное», — сказала Меркель.