Ашхабад, 4 июня, 2020, 20:28 — ИА Регнум. Титул «почетного старейшины», который периодически присваивает пожилым туркменистанцам президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, могут получить только состоятельные граждане за достаточно большую взятку, передает «Хроника Туркменистана».

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

По словам местных жителей, населению не объясняют принципы и критерии отбора кандидатов на это звание, которое дает не только уважение соседей, но и возможность принимать участие в крупных государственных мероприятиях, завязывать личное знакомство с чиновниками и приобретать полезные связи в госорганах.

За оформление документов для получения титула «почетного старейшины» приходится негласно платить сотруднику областной администрации 4 000 манатов (78 000 рублей).

Также кандидату на это звание необходимо собрать целый ряд справок от государственных органов. Причем появляться в них, имея «непрезентабельный» вид, нельзя — нужно обязательно надевать новый национальный халат и новую папаху.