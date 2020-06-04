Москва, 4 июня, 2020, 19:23 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 26 мая по 1 июня выросла на две копейки и составила 44,86 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Цена на дизельное топливо за этот период также выросла в среднем на две копейки — до 47,71 рубля за литр.

По состоянию на 1 июня средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,42 рубля, марки АИ-95 — 45,86 рубля, марки АИ-98 — 52,07 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 21 центре субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Кирове — на 1,3%, Севастополе — на 1%. Снижение цен на бензин отмечено в Южно-Сахалинске — на 0,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.

Напомним, на предыдущей неделе, согласно данным Росстата, средняя цена на бензин выросла на одну копейку, а дизельное топливо подешевело на две копейки.