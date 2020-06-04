Москва, 4 июня, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Большая часть ограничительных мер, введённых в Москве в связи с эпидемией коронавируса, будет снята до 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Лазебный ИА Красная Весна Конституция России

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал мэр.

Собянин также выразил уверенность, что голосование по Конституции не ухудшит эпидемиологической ситуации в столице.

Напомним, 1 июля 2020 года в России состоится голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию. Указом президента Владимира Путина этот день объявлен в стране нерабочим.