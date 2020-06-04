Калуга, 4 июня, 2020, 21:57 — ИА Регнум. В Калужской области «серые» зарплаты приводят к тому, что консолидированный бюджет региона недополучает порядка трёх млрд рублей, а страховые фонды — около восьми млрд рублей, — заявил 4 июня на встрече в Торгово-промышленной палате региона с представители более 20 предприятий председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Владимира Кормильцева. На встрече в калужской Торгово-промышленной палате

По мнению парламентария, эффект от выхода компаний из «тени» оказал бы большое влияние как на оплату труда работников бюджетной сферы, увеличив ее на 20−30%, так и на дополнительную поддержку бизнеса.

«Выплата «серой» зарплаты — это мощнейший фактор недобросовестной конкуренции, так как значительная часть расходов, которые несут законопослушные компании, делает их продукцию неконкурентоспособной в сравнении с теми, кто уходит от налогов», — подчеркнул Артамонов.

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам напомнил калужским предпринимателям об инициативе по введению уголовной ответственности для руководства и владельцев компаний, которые выплачивают своим сотрудникам «серые» заработные платы.

«Своим предложением ввести уголовную ответственность за выплату «серых» заработных плат я хотел добиться того, чтобы пробудить интерес к этой теме и начать диалог, который приведет к поиску эффективных инструментов, стимулирующих компании работать «по-белому». Я не настаиваю на жестких и репрессивных методах, все вы знаете меня — я никогда не был сторонником карательных мер и всегда выступал за то, чтобы бизнес развивался максимально свободно. Но найти решения, которые помогут бизнесу работать и развиваться честно, необходимо. И эти решения лягут в основу законодательной инициативы, с которой я хотел бы поработать», — отметил сенатор.