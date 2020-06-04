Сенатор Артамонов призвал калужских предпринимателей «выйти из тени»
Калуга, 4 июня, 2020, 21:57 — ИА Регнум. В Калужской области «серые» зарплаты приводят к тому, что консолидированный бюджет региона недополучает порядка трёх млрд рублей, а страховые фонды — около восьми млрд рублей, — заявил 4 июня на встрече в Торгово-промышленной палате региона с представители более 20 предприятий председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению парламентария, эффект от выхода компаний из «тени» оказал бы большое влияние как на оплату труда работников бюджетной сферы, увеличив ее на 20−30%, так и на дополнительную поддержку бизнеса.
Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам напомнил калужским предпринимателям об инициативе по введению уголовной ответственности для руководства и владельцев компаний, которые выплачивают своим сотрудникам «серые» заработные платы.