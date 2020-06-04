Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 5 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны Северная Осетия отправила на фронт почти 90 тыс. человек. Из них не вернулись домой более половины. 72 бойца удостоены звания Героя Советского Союза. Среди участников войны из Осетии девять полных кавалеров ордена Славы. Общее число награжденных орденами и медалями превысило 60 тыс. человек.

Северная Осетия была одной из стратегических целей оккупантов на Северном Кавказе. Летом 1942 года на территории республики развернулись ожесточённые бои. Оборона города Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) стала одной из славных страниц Советской армии в одной из самых продолжительных операций в Великой Отечественной войне — битве за Кавказ. Изгнать врага из Осетии удалось в начале 1943 года.

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