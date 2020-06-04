Москва, 4 июня, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Президент США Дональда Трамп хочет показать своим потенциальным избирателям, что действует в их интересах и поэтому хочет заключить с Россией «ядерный пакт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Надо принять во внимание то, что в Америке на носу выборы. Трамп уже продемонстрировал своим сторонникам, какой он крутой. Но игра идёт за так называемые колеблющиеся штаты. Из 50 штатов примерно по 20 традиционно голосуют за одну и ту же партию. Борьба идет за те штаты, где сторонников обеих партий примерно поровну и где можно повлиять на них и перетащить на свою сторону. На выборах 2016 года кандидат от Демократической партии проиграла не в последнюю очередь потому, что распределила свои агитационные усилия практически поровну между всеми 50 штатами, а Трамп сосредоточился почти исключительно на колеблющихся штатах и перетянул большую часть на свою сторону», — сказал Вассерман.

Теперь, как полагает Вассерман, Трампу ему важно показать колеблющимся штатам, что он действует и в их интересах.

«А это проще всего показать, заключив новое соглашение с Российской Федерацией», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава США пояснил, что считает угрозу ядерной войны главной проблемой планеты.