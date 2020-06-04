Москва, 4 июня, 2020, 18:11 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа были основания для отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Трампа, признавшегося в том, что он хочет заключить ядерный пакт с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Для отказа от ДРСМД у Трампа были некоторые основания, — сказал Вассерман. — А именно, известно, что этот договор ограничивает только РФ и США, и больше никого не касается. Между тем ракеты этого класса, точнее этих двух классов, есть у довольно многих стран. И получается, что Российская Федерация и Америка ограничивают себя больше, чем других. А Трампа это совершенно не устраивает. И его сторонников тоже. Поэтому ещё когда США выходили из ДРСМД, Трамп говорил, что его интересует более обширный договор, касающийся ещё и Китая, и он надеется на то, что РФ поможет ему, воздействуя на Китай и добиваясь от него соответствующих ограничений».

Как полагает Вассерман, Трамп надеется, что будет разработан некий всеобъемлющий договор, в который войдёт КНР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Америки заявил, что ядерный договор с Россией нужен Соединённым Штатам.