Тверь, 4 июня, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Инвестиционный проект с самым эффективным оборудованием по обращению с отходами намерена реализовать в Тверской области компания «Экомашгрупп». Вопросы взаимодействия обсуждались в ходе поездки на предприятие, расположенное в промышленной зоне Лазурное, губернатора Тверской области Игоря Рудения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 4 июня. Предприятие вносит вклад в формирование комплексной системы обращения с ТКО в рамках национального проекта «Экология».

Пресс-служба правительства Тверской области Поездка губернатора Тверской области на «Экомашгрупп»

»Сегодня это направление обозначено президентом РФ как приоритетное. На предприятии применяются лучшие инновационные технологии, созданы высокотехнологичные рабочие места, трудится хороший коллектив. Со своей стороны будем помогать компании развиваться. Сейчас важно создать эффективную систему переработки твёрдых коммунальных отходов. Перед нами стоит три задачи — внедрение раздельного сбора ТКО, переработка, безопасное и экологически чистое складирование отходов. Ранее говорили уже о том, что в наш регион не будем завозить мусор из других субъектов страны», — отметил губернатор.

«Экомашгрупп» является предприятием полного цикла, здесь проектируют и производят оборудование для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов: мусоросортировочные комплексы, конвейерные системы, а также продукцию в рамках импортозамещения — прессы, баллистические сепараторы, предназначенные для отсева пищевых отходов, измельчители материалов и другое. За весь период работы предприятие поставило оборудование более чем на 100 мусоросортировочных комплексов общей производительностью 8 млн тонн в год. Компания имеет шесть патентов на свою продукцию. В ходе поездки губернатора на предприятие обсуждались возможные формы поддержки проектов со стороны правительства Тверской области — в том числе льготные займы, решение вопросов предоставления земельных участков для расширения производства и другие.

«На нашем оборудовании сортируется более 10% от всех отходов, которые образуются ежегодно в России. Самые современные объекты спроектированы нами за последние два года. Планируем реализовать инвестиционный проект в Тверской области с самым эффективным оборудованием по обращению с отходами», — рассказал председатель Совета директоров ГК «Экомашгрупп» Константин Майков.

Компания планирует построить на территории Тверской области современный и экологически безопасный автоматический комплекс по сбору, сортировке и переработке ТКО. Также запланировано расширение производственных возможностей для выпуска новых импортозамещаемых видов продукции.