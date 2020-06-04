Москва, 4 июня, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Сообщения американского президента Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ мало, чтобы говорить о разрыве Вашингтона с этой организацией, сообщила 4 июня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Трамп и Twitter

Российский дипломат отметила, что «уточняющих комментариев» в связи с заявлением Трампа о выходе из ВОЗ пока не было. Не получал официального уведомления о выходе и секретариат ВОЗ в Женеве (Швейцария).

Захарова «Со своей стороны продолжим внимательно следить за развитием ситуации, потому что речь идёт не только о заявлениях в Twitter, речь идёт о процедуре выхода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ, заявила, что США не подали в ВОЗ уведомления о выходе из этой организации. Вопрос об этом возник в связи с более ранним (29 мая) заявлением Трампа о разрыве с ВОЗ.