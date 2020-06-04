Москва, 4 июня, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ не позволила Петербургу голосовать электронным способом за поправку в Конституцию из-за проблем с избирательной системой города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петр Данилов ИА Красная Весна Элла Памфилова

Заявку Петербурга представляла на заседании ЦИК 4 июня вице-губернатор Ирина Потехина. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала ее «шикарной» и заявила, что технически город готов к новациям. Она попросила лишь развеять ее сомнения по поводу того, что говорится в поступающих обращениях: будто в Петербурге бюджетников уже насильно заставляют регистрироваться на Госуслугах, что необходимо для электронного голосования. Потехина ответила, что тяжело доказывать, «что ты не верблюд».

В результате из всех членов ЦИК только двое поддержали заявку Петербурга на электронное голосование. Пятеро высказались против, шестеро воздержались. Таким образом заявка была отклонена

Памфилова еще раз подтвердила, что у Петербурга «потрясающая электронная база» и «мощные разработки», которые по некоторым направлениям обгоняют Москву.

«Но есть проблема, и она не одна, связанная с целым рядом факторов, Ирина Петровна, она очень серьезная. Это качество и способность Городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус. И эта проблема остается», — сказала Памфилова, обращаясь к Потехиной.

Председатель ЦИК назвала это «рисками», которых нет у других регионов. «С Карелией нет таких проблем, нет в других регионах — у вас есть очень серьезные проблемы», — заключила Памфилова.

Читайте также: Горизбирком Петербурга закладывает бомбу под будущие выборы — зампред ЦИК

Заметим, ранее ЦИК неоднократно объявлял петербургские выборы самыми грязными в стране, а Горизбирком — недоговороспособным. Председателя Горизбиркома Виктора Миненко обвиняли в том, что он преследует собственные или чьи-то «личные интересы» вместо того, чтобы оздоравливать избирательную систему города, и назначает в территориальные избиркомы «своих людей», непрофессионалов или запятнавших себя нарушениями в предыдущих кампаниях. В ЦИК Петербург курирует зампред Николай Булаев, который заявлял, что ему стыдно быть куратором такого региона.

По итогам заседания 4 июня электронное голосование по Конституции с 25 по 30 июня пройдет только в Москве и Нижегородской области. Помимо Петербурга были отклонены заявки Красноярского края — в основном из-за 4-часовой разницы во времени с Москвой ‑ и Карелии.

«По Карелии — емкость нашего портала не позволяет из-за нескольких технических нюансов это принять. Риски очень большие, при всех плюсах есть минусы небольшие, которые могут сорвать всё», — объяснила Памфилова.