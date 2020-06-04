Киев, 4 июня, 2020, 17:37 — ИА Регнум. На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект, который может позволить министерству юстиции начать продажу ненужных тюрем.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Об этом 4 июня сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что поскольку в госбюджете Украины средств на тюремную реформу нет, источники финансирования его ведомство находит самостоятельно.

«В случае принятия законопроекта 70% средств от продажи лишней недвижимости будет направлено на строительство новой и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры», — пообещал он.

Малюська отметил, что именно нехваткой средств объясняются все последние инициативы — в частности, платные камеры и частные СИЗО.

Дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале пока неизвестна.

Согласно официальной информации, на Украине в настоящий момент 27 законсервированных тюрем и еще 9 собираются закрыть в скором времени.