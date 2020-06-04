Санкт-Петербург, 4 июня, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга только за прошедшие сутки обследовал более 80 объектов в сфере торговли и предоставления услуг и выявил более 50 нарушителей режима ограничений, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ККИ

Среди осмотренных торговых центров, универмагов, отдельно стоящих магазинов, торговых павильонов, предприятий общественного питания, салонов красоты и парикмахерских были выявлены нарушители, в отношении которых было составлено 48 административных протоколов.

Так, чаще всего допускали работу непродовольственные заведения, у которых не было разрешения на оказание услуг в пандемию. Среди нарушителей магазины игрушек, одежды и постельного белья, канцтоваров, электроинструментов, косметики, кондитерских изделий, цветов и многого другого, а также парикмахерские.

Помимо этого, были обследованы и предприятия общественного питания. Сотрудники комитета проверили Большую Конюшенную улицу, Кронверкскую набережную, улицу Рубинштейна, Невский проспект.

«В результате нарушения, связанные с очным посещением точек общественного питания гражданами, были выявлены в кафе Israelibistro на Большой Конюшенной улице, в кафе Burger&Crab, Noir и Teslabar на Рубинштейна. В отношении юридических лиц составлены протоколы», — отметили в ведомстве.

При этом в ККИ отметили, что единственной целью проводимых мероприятий по-прежнему остается не допустить скопления людей, минимизировать контакты и, как следствие, предотвратить рост числа заражений, сократить риски распространения инфекции.