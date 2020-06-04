Калужские проекты получили федеральные гранты на исследования
Обнинск, Калужская область, 4 июня, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Четыре проекта из Калужской области получили гранты в размере двух миллионов рублей на выполнение исследований по актуальным тематикам, сообщила 4 июня корреспонденту ИА REGNUM куратор программ Фонда содействия инновациям в Калужской области Алина Цепенко.
Обнинская стартап-компания ООО «ВСЕ АВТОСЕРВИСЫ» выиграла грант на реализацию проекта «Разработка сервиса для автовладельца по обслуживанию автомобиля «Автоняня», Вадим Моисеев из Обнинска получил грант для осуществления проекта «Система автоматизированного подсчета пассажиропотока в общественном транспорте «Нейронет логистик», Юрий Сысоев займётся созданием нового поколения газоанализаторов промышленных установок, а стартап-компания Шанский завод ООО «ВЕНЕРА» получила грант для реализации проекта, связанного с разработкой сенсора давления на основе наноструктурированных мембран для медицинской техники.