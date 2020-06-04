Москва, 4 июня, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. Об этом сообщили в партии.

Егор Дикарев ИА Красная Весна Конституция России

«Каждый призван решить: можно ли голосовать за «новое издание» ельцинской конституции? Наш ответ — нет. Поддержать такой документ мы не можем», — говорится в заявлении ЦК КПРФ.

По мнению коммунистов, голосование носит ритуальный характер.

«Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления. Внесённые поправки не делают Россию социальным государством. Не защищают общество от разрушительного воздействия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную безопасность и подлинный суверенитет», — отмечается в документе.

Также указано на то, что «общероссийское голосование» Центризбирком организует по юридически сомнительной процедуре». Каждая конкретная поправка отдельно не голосуется, «за» или «против» изменений можно высказаться только «оптом».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил о том, что депутаты фракции не будут голосовать за поправки в Конституцию во время обсуждения в Госдуме, так как не были учтены предложения депутатов фракции.

Президент РФ Владимир Путин назначил дату голосования по поправкам в Основной закон на 1 июля.