Кострома, 4 июня, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Костромского врача дерматовенеролога осудили за получение взяток и служебный подлог. Об этом 4 июня сообщает прокуратура Костромской области.

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Специалиста областного учреждения здравоохранения признали виновным в 4 эпизодах взяток. В 2019 году осуждённый оформил для двух костромичей поддельные листки нетрудоспособности, за что «лично получил взятки в суммах 500 рублей и 5 тысяч рублей».

Летом того же года врач решил подработать на призывниках. За признание двух молодых людей больными и выдачу документов, подтверждающих непригодность к воинской службе, медик взял 10 и 150 тысяч рублей.

Суд определил врачу штраф в 1 миллион рублей. Кроме этого 3 года и 6 месяцев дерматовенеролог не сможет проводить экспертизы временной нетрудоспособности и осматривать призывников. Приговор в законную силу не вступил.