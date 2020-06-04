Москва, 4 июня, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 29 мая составил $563,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

На 22 мая международные резервы страны составляли $565,3 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,4 млрд, или на 0,2%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «вследствие отрицательной переоценки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

На начало мая, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $429,16 млрд, специальные права заимствования — $6,64 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,13 млрд, монетарное золото — $126,08 млрд.