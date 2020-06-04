Минск, 4 июня, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Белорусское государство приходилось собирать по крохам, выбираясь из-под плёток — в том числе Российской империи, которая якобы существовала накануне Второй мировой войны. Об этом сегодня, 4 июня во время совещания с новым составом правительства Белоруссии заявил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он обвинил своих коллег по президентской кампании в стремлении «перевернуть страну, дестабилизировать обстановку». Не называя фамилий, Лукашенко напомнил о проблемах с репродуктивным здоровьем бывшего руководителя IT-компании (Валерия Цепкало — ИА REGNUM), проведя аналогии с хряком и петухом. Другого потенциального кандидата в президенты, экс-банкира (Виктора Бабарико — ИА REGNUM) Лукашенко обвинил в совершении уголовных преступлений, в частности, в мошенничестве.

«Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат! Мы её два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали эту страну и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Белоруссию, как это было в 39-м году. Вспомните: там были «свядомыя», «незалежныя», воевали за «незалежность» — под Минском граница была западная, знаете где эта была часть. Восточная часть находилась — пусть немного, но в Российской империи. А нам осталась полосочка», — заявил Лукашенко.

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«И мы воевали за «незалежность». За какую «незалежность»? За эту полосочку боролись?, — задал он вопрос новому составу правительства во главе с Романом Головченко. — Нам досталась страна, мы создали первое государство — независимое, относительно пока ещё независимое, суверенное. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, чтобы её дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали».

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«Сегодня тот момент, когда её надо отстоять, защитить. Вы видите, что нас на части разрывают, — поведал Лукашенко. — Некоторые думают: вот сейчас с неба всё свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Хочу обратить внимание некоторых белорусов на это».

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Напомним, Александр Лукашенко считает себя историком, но при этом регулярно попадает впросак с комментариями на исторические темы. Один из самых известных случаев — призыв к участникам «Всебелорусского народного собрания» гордиться питерским периодом творчества Франциска Скорины, печатавшего русскоязычную Библию в Праге за полтора века до основания Санкт-Петербурга.

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