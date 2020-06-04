Санкт-Петербург, 4 июня, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Санкт-Петербурга возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района» после обрушения нескольких балконов с исторического здания на Кирочной улице. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе ГЖИ.

ГЖИ Петербурга

Напомним, ЧП произошло утром 26 мая 2020 года, обрушились сразу четыре балкона с шестого по третий этаж, обломки рухнули на тротуар и проезжую часть. К счастью, внизу не было ни людей, ни машин, никто не пострадал.

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По данному факты прокуратурой была начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кроме того, проверку начала и ГЖИ Санкт-Петербурга, которая возбудила дело об административном правонарушении по статье 14.1.3 ч.2 КоАП РФ — «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» ‑ и выдала предписание со сроком исполнения до 15 июня 2020 года.

«Для снятия угрозы обрушения элементов фасада и безопасного прохода граждан управляющей компании было предписано установить и вести постоянный контроль за его техническим состоянием и при необходимости незамедлительно выполнять охранно-поддерживающие мероприятия выступающих конструкций», — отметили власти.

После обследования специалистами оставшихся четырех балконов было решено их демонтировать. Эксперты посчитали, что они также могут представлять угрозу. Чтобы минимизировать возможные риски и ущерб фасаду исторического здания демонтаж будет проводиться щадящим способом.

Работа пройдет в несколько этапов и займет чуть больше времени. Для этого будет разработан проект, и в ближайшее время установлены подпоры под каждый балкон. Затем балконы разберут, начиная с верхнего, металлические конструкции срежут.

Добавим, что после случившегося ГЖИ, в рамках подготовки к отопительному сезону, провела регулярный мониторинг состояния фасадов и балконов зданий Санкт-Петербурга. Только за прошедшую неделю по состоянию осмотрено более 2000 балконов, преимущественно в историческом центре города.