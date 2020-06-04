Чита, 4 июня, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о необходимости развёртывания госпиталей для лечения больных с COVID-19 в Забайкалье прокомментировал губернатор региона Александр Осипов. По его словам, по линии Министерства обороны РФ в регоне планируется развернуть госпиталь на 100 коек, полностью оснащенный аппаратами ИВЛ и кислородной поддержкой.

Mil.ru Мобильный госпиталь Министерства обороны РФ

Как сообщает оперативный штаб, глава края не исключает роста количества заболевших:

«Как и в других непростых ситуациях, во время пандемии я обратился к президенту страны Владимиру Путину. Федеральный центр нам уже помогал финансами, средствами защиты для медиков и оснащения медицинских учреждений. К нам отправляли специалистов из Москвы для выработки правильной тактики, передавали лучший опыт лечения коронавирусных больных. И в этой ситуации мы обратились для того, чтобы развернуть дополнительные койки для больных в случае неблагоприятного развития ситуации.

Президент поручил по линии Минобороны развернуть у нас госпиталь, хорошо оснащенный технически и вооруженный опытными специалистами, который в случае неблагоприятного развития подстрахует наше здравоохранение. Мы решили разместить этот госпиталь на территории Читы, где сейчас и наблюдается дефицит хорошо оснащенных коек», — сказал глава региона.

Александр Осипов также отметил, что если не хватит 100 коек, есть возможность увеличить мощности госпиталя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент России Владимир Путинпровёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В ходе данного мероприятия он обратил вниманиена рост числа заболевших в Забайкальском крае и поручил министру обороны Сергей Шойгу максимально быстро помочь региону.

Владимир Путин «Мы уже несколько раз применяли возможности Вооружённых Сил, Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией — и за границей, и у нас в стране. Совсем недавно все были свидетелями, как Министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах Российской Федерации, как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно».

Это означает, что профильное министерство немедленно займётся развертываниемгоспиталя и укомплектованием его всем необходимым — оборудованием и специалистами.

По состоянию на 4 июня, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2в Забайкальском краесоставляет 1321 человека, причём 64 выявили за последние сутки. Общее число жертв коронавируса в регионе составляет уже 24 человека.