Киев, 4 июня, 2020, 15:31 — ИА Регнум. МВД Украины усилит патрулирование прибрежных зон вблизи Азовского моря — в частности, военные и полиция будут контролировать пляжи Мариуполя, Ялты (посёлок городского типа в Мангушском районе Донецкой области, основан греками-эллинофонами, выходцами из одноименного крымского селения, сейчас под контролем Киева — ред.), Мелекина и Белосарайской Косы.

Ngu.gov.ua Украинские национальные гвардейцы

Об этом говорится в комментарии ведомства, обнародованном сегодня, 4 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Такое решение принято с связи с тем, что количество отдыхающих на пляжах увеличивается — соответственно, заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах.

В связи с этим патрулирование пляжей было усилено пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией.

Согласно рекомендациям украинского минздрава, отдыхающие на пляжах должны соблюдать дистанцию минимум два метра, регулярно мыть руки, чихать только в одноразовую салфетку или в изгиб локтя, а персонал пляжей должен работать только в масках.

«В этом сезоне мы сможем купаться… Специалисты подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет позволено открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира», — заявил, в частности, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.