Ярославль, 4 июня, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Жители многоквартирного дома на улице Рыбинская в Ярославле уже почти год ждут денег от регионального фонда капитального ремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя совета дома. В конце лета 2019 года жители дома 42/40 по улице Рыбинская проголосовали за переход дома на спецсчет, решение общего собрания было отправлено в региональный фонд капитального ремонта. Однако накопленные жителями 1,3 миллиона рублей из «общего котла» на специальный счет дома так и не поступили.

Вывеска фонда

«Сначала говорили, что в ноябре должны были перевести, потом через три месяца обещали, потом через полгода. Какой-либо официальной информации у нас нет. В реестр спецсчетов наш дом включен, счет открыт, но деньги на него так и не поступили. Такое ощущение, что у фонда физически нет денег на счетах», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель совета дома Вячеслав Бакурин.

Дом №42/40 по улице Рыбинская 1953 года постройки, изначально он значился в первоочередном плане на проведение в здании капитального ремонта, однако потом из первой очереди был исключен.

«У нас буквально все разваливается. Изначально в фонде ремонт нам неоднократно обещали, но потом много раз откладывали. Даже проекта нет. Более того, из первой очереди нас выкинули якобы по нашему же заявлению, но мы такого заявления не подавали. Именно поэтому мы и хотели перейти на спецсчет, чтобы самостоятельно распоряжаться собранными деньгами», — отмечает председатель совета дома.

Это отнюдь не первый случай, когда региональный фонд капитального ремонта препятствует переводу дома на спецсчет по формальным основаниям. Как ранее сообщало ИА REGNUM жители дома 43 по улице Некрасова трижды получали отказы после проведения общих собраний, также не могут перейти на спецсчет и жители дома на проспекте Фрунзе. Сейчас проверку по данным фактам проводит прокуратура Ярославской области, которая намерена дать оценку «законности действий фонда по распоряжению денежными средствами, собранными жителями названных домов на капитальный ремонт, а также обоснованности отказов в переводе их на специальные счета».

Дом на Некрасова

Жители дома на улице Рыбинская также намерены перейти к активным действиям и судиться с региональным фондом капитального ремонта.

«Из-за эпидемиологической обстановки мы не предпринимали активных действий. Но сейчас задумались о подаче искового заявления в суд, — сказал председатель совета дома Вячеслав Бакурин.

Жители надеются, что проверку по их дому также проведет региональная прокуратура.