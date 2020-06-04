Барнаул, 4 июня, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Несмотря на рост выявленных носителей коронавируса и карантинные мероприятия, которые в Алтайском крае пока не ослабили, турбизнес пропускать летний сезон не планирует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила эксперт в сфере туризма и гостеприимства Татьяна Сажаева:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога в Алтайском крае

«Лето на Алтай пришло еще в апреле, когда столбики термометров в Сибири поднялись до плюс 30 градусов. Сейчас с опережением на месяц мы едим алтайскую лесную клубнику и ждем туристов. Первыми 8 июня начнут принимать гостей санатории Белокурихи (те, кто имеет медицинскую лицензию). Для остальных — запрет до 22 июня. Это серьезное решение со стороны глав двух регионов Алтая: держать закрытыми турбазы и отели и ждать, пока разорвется цепь передачи коронавируса. Решение скорее «успокоительное», так как по факту прибывающих из других регионов не остановить: дети из городов едут к бабушкам в деревню, городские жители снимают дома, дачи, коттеджи в аренду, федеральные выходные в июне — традиционный пик спроса. Жители сибирских городов привыкли по нескольку раз за лето выезжать на Алтай — как на дачу. Это не остановить.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горная дорога в Алтайском крае

Турбизнес в зависимости от формы собственности, нахождения в легальном или «сером» поле, согласно своей внутренней планке социальной ответственности — пропускать летний сезон не планирует. Кто-то принимает гостей и сейчас, кто-то митингует, кто-то строит, ремонтирует — улучшает условия, несет дополнительные затраты на меры безопасности. Все ждут и надеются. Радар надежды зашкаливает.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Река Чарыш в Алтайском крае

Традиционно летний сезон на Алтае — это 80−90 дней (с учетом пиков спроса на майские и июньские федеральные выходные). Эти 80 дней год кормят. Сезон «Лето-2020» с учетом возможного (!) разрешения на работу после 22 июня — в два раза короче — от силы полтора месяца остается. Конечно, речь не про круглогодичную Белокуриху и городские гостиницы в Барнауле — у них совсем другой потребитель и другая расчетная плановая загрузка номерного фонда. Читаю официальные оценки, что сезон на Алтае до конца октября — такого в моей 20-летней практике в туризме не бывало. Но может, ранняя весна действительно затянется в сухую теплую осень и сезон станет более продолжительным. Хотя меняющееся потребительское поведение говорит, что даже идеальная погода (что немаловажный фактор, влияющий на турпоток на Алтае) — сезон не увеличит.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Отдых в Горном Чарыше

Про потребительские тренды: с одной стороны — интерес со стороны федеральных туроператоров к чартерным перевозкам и продаже пакетных туров на Алтай (жители европейской части страны) плюс с другой — скорректированный спрос традиционных целевых рынков (жители сибирских городов). Что касается туров на Алтай для жителей европейской части страны, то у алтайских отельеров сложился устойчивый стереотип, что из Москвы прилетают в основном высокообеспеченные гости, с самолета сразу пересаживаются на вертолеты и уединяются в VIP-коттеджах в горах со стоимостью 500−700 000 р. за неделю. Есть и такие варианты.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Черышев – одно из самых любимых мест туристов

А есть более бюджетные. Проанализировала пакетные туры крупнейшего федерального туроператора, который заявил полетный график в Горно-Алтайск из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и еще пары сибирских городов: цена пакета на 7 дней составляет от 42 000 рублей с перелетом, проживанием, трансфером и страховкой. Вселяет надежду для большинства отелей, гостиниц, турбаз. Особенно, что гости прилетят минимум на неделю.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Отдельно стоит сказать о турах для жителей сибирских городов. Традиционно это семейный (или романтический) выезд на Алтай на выходные. Садятся в личный автомобиль и через 4−8 часов дышат на берегу реки чистейшим воздухом гор. Ключевое слово — на выходные. Короткие выезды. Перезагрузился ‑ и опять на работу в город.

Как удержать сибиряков в будни? Стандартные акции «2+1» (2 ночи бронируешь + 1 ночь в подарок), «будни дешевле выходных» — навряд ли сработают. Сибиряков задержать на месте может лишь альтернатива пляжному отдыху, когда остаться «на море», у воды на недельку — вполне себе причина. Или хотя бы оставить на отдых мамочек/бабушек с детьми — а самим мчать на работу. Для этого нужны бассейны, теплые водоемы в горах (или на степных озерах, но без комаров желательно). Вот только пляжи и бассейны власти обещают открывать в последнюю очередь. А это могло быть для Алтая шансом. Так было в тучный 2012-й, так было, когда из-за роста доллара заграница была недоступна».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Туман в горах. Алтай

Говоря о прогнозах, Татьяна Сажаева упомянула позитивный и негативный сценарии:

«При позитивном сценарии (открытие хотя бы 22 июня, жаркое лето, открытие бассейнов и пляжей, заполненные чартеры и повышенный отложенный спрос) — 60 дней турсезона, турпоток в пределах миллиона гостей при средней продолжительности поездки 3−4 дня (с учетом «пролонгированных» москвичей). При негативном сценарии (дата открытия непредсказуема, сниженный спрос в условиях неопределенности) — 15 выходных со средней продолжительностью поездки 2 суток, турпоток в пределах семисот тысяч туристов из ближайших сибирских городов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай. Облепиха поспела

Сможет ли при таком прогнозе большинство работающих в сфере гостеприимства и туризма выжить? А это 15 тысяч рабочих мест в туризме Алтайского края, 8500 рабочих мест в Республике Алтай, тысячи микропредприятий и предпринимателей, смежные отрасли (транспорт, общепит, строительство), местные жители, вовлеченные в сферу гостеприимства. Конечно, их доходы и количество вложенного собственного труда скорее похожи на самозанятость (или самоэксплуатацию), но именно этот микробизнес обеспечивает работу и доход себе, своей семье, целым сёлам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Сажаева, отвечая на вопрос «можно ли туристический сезон на Алтае открыть раньше и безопасно?», отмечала, что, судя по последним рекомендациям Ростуризма и Роспотребнадзора, — многие средства размещения могут и готовы это сделать.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога в Горном Алтае

«Особенно на Алтае, на природных территориях, где меньше одного человека на один квадратный километр лесов, гор и степей. Здесь легко изолировать и самоизолироваться. Отдельно стоящие дома и коттеджи, летние домики и бунгало на территориях, удаленных от массового пребывания гостей — такого на Алтае много. Можно. С соблюдением всех новых рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма, с соблюдением социальной дистанции, всех мер по санитарной обработке. И главное, если радар доверия потребителей совпадает с радаром надежды предпринимателей. А для этого нужно время, которого уже не остается. Лето в разгаре». Татьяна Сажаева