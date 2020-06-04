Москва, 4 июня, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Избиратели на финале карантинных мер из-за пандемии коронавируса чувствовали себя более расстроенными, чем в обычной жизни. И для этого есть объективные причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой конституционного и международного права РПА Минюста России, председатель некоммерческого фонда «Центр содействия законодательству», д. ю. н. Вадим Виноградов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

«С другой стороны, снятие карантина — это то, что все ожидают, и, очевидно, будет положительная реакция граждан на то, что ограничительные меры будут смягчаться. Избирательные настроения российских граждан начнут улучшаться.

Что касается санитарных мер, которые считает необходимым ввести на голосовании по Конституции РФ ЦИК, то они, безусловно, необходимы.

Очевидно, что эпидемия не закончилась, она просто ушла в более спокойное русло. Не принимать никаких мер безопасности нельзя. Организаторы голосования об этом позаботились, и те меры, которые они предложили, должны снизить риски заражения коронавирусом.

Отношение к предложению о снятии масок на избирательных участках двоякое. С одной стороны, члены комиссий по голосованию должны убедиться, что человек именно тот, который есть в списках избирателей.

С другой стороны, нужно предпринимать очень разумные меры, для того, чтобы при полной демонстрации лица соблюдать другие меры предосторожности, например дистанцию и то, что рекомендует Роспотребнадзор.

Предлагается и другой вид голосования — электронный. Я последовательный сторонник электронного голосования и считаю, что услуги, которые предоставляет государство, должны быть максимально удобны и комфортны гражданам для осуществления их избирательного права.

Например, если человеку нужно войти в соседний подъезд, то это определенное усилие. А электронное голосование позволит гражданам осуществлять свои права и обязанности максимально комфортно с точки зрения организации этого процесса.

Подлоги при электронном голосовании могут быть, но они были и могут быть при очном голосовании. Есть способы решения этих проблем. Надо не отрицать полностью электронное голосование, а совершенствовать механизмы, которые позволят обеспечить несомненный результат с точки зрения его аутентичности.

Электронное голосование — это объективный результат приближения государственных услуг к избирателю. Если избирателю куда-то нужно ехать, то из 100% останется в лучшем случае один десяток. Потому что, естественно, граждане экономят свои усилия. Это вполне разумно.

Сколько граждан придут на участки для голосования по Конституции — это вопрос сложный. Есть разнонаправленные факторы. С одной стороны, это риски заражения коронавирусом, и как раз электронное голосование позволяет снимать эти риски.

С другой стороны, с учетом того, что наши избиратели довольно долго находились в самоизоляции, то может, у них возникнет желание выполнить общественную нагрузку и пойти проголосовать за изменения в главном документе страны», — высказал свое мнение Вадим Виноградов.

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