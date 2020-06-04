Ярославский водоканал прокладывает новые коммуникации
Ярославль, 4 июня, 2020, 15:04 — ИА Регнум. В Ярославле в 2020 году сотрудники «Ярославльводоканала» проложили около 1500 метров новых коммуникаций в рамках реализации инвестиционной программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом предприятии.
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле разработана на период 2018—2021 годов. Она предполагает подведение сетей к новостройкам Ярославля и Ярославского района.
В этом году проложено более 400 метров сетей канализации на объектах по улицам Чернопрудная, Летная, Малая Пролетарская, поселок Текстилей. Водопроводные сети протяженностью более 1000 метров подведены к домам на улицах Панина, Куропаткова, Пилотов, Маланова, Лескова, Чернопрудная, Малая Пролетарская, Овинная, Садовая в поселке Карачиха. Сейчас масштабные работы ведутся на Тормозном шоссе.
За время реализации инвестиционной программы с 2018 года было проложено более 10 километров сетей водоснабжения и более 3 километров сетей водоотведения.
Работы позволяют не только обеспечить коммунальными услугами новые дома, но снизить потери воды, повысить экологическую безопасность и надежность систем водоснабжения и водоотведения. Благодаря использованию качественных современных материалов с долгим сроком службы сокращаются эксплуатационные расходы на единицу продукции.
Кроме того, инвестпрограмма включает в себя подготовку к реконструкции очистных сооружений канализации.