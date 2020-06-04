Ярославль, 4 июня, 2020, 15:04 — ИА Регнум. В Ярославле в 2020 году сотрудники «Ярославльводоканала» проложили около 1500 метров новых коммуникаций в рамках реализации инвестиционной программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом предприятии.

Ярославльводоканал Прокладка сетей

Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле разработана на период 2018—2021 годов. Она предполагает подведение сетей к новостройкам Ярославля и Ярославского района.

«В настоящее время сотрудниками предприятия ведется активная работа по реализации инвестиционной программы. В работе несколько объектов. Застройщики обращаются с заявлением на подключение. Договор заключается на 18 месяцев. Если строительство задерживается или наоборот ускоряется, то мы идем навстречу заявителю», — пояснил заместитель технического директора, начальник производственно-технического отдела АО «Ярославльводоканал» Михаил Пасхин.

В этом году проложено более 400 метров сетей канализации на объектах по улицам Чернопрудная, Летная, Малая Пролетарская, поселок Текстилей. Водопроводные сети протяженностью более 1000 метров подведены к домам на улицах Панина, Куропаткова, Пилотов, Маланова, Лескова, Чернопрудная, Малая Пролетарская, Овинная, Садовая в поселке Карачиха. Сейчас масштабные работы ведутся на Тормозном шоссе.

Ярославльводоканал Прокладка сетей

«Работаем с помощью установки ГНБ (горизонтальное направленное бурение), которая не требует разрушения поверхности грунта и ускоряет процесс работы. Самое главное — это 1-й этап — создание пилотной скважины. Этот этап требует максимального количества подготовки, потом идут процессы по расширению уже созданного канала. Этапы работ зависят от диаметра трубопровода: чем меньше труба, тем меньше этапов расширения. На объекте по Тормозному шоссе запланированы 4 этапа расширения, чтобы подготовить канал для затяжки трубопровода», — отметил главный специалист по горизонтальному направленному бурению АО «Ярославльводоканал» Сергей Ярунов.

За время реализации инвестиционной программы с 2018 года было проложено более 10 километров сетей водоснабжения и более 3 километров сетей водоотведения.

Ярославльводоканал Прокладка сетей

Работы позволяют не только обеспечить коммунальными услугами новые дома, но снизить потери воды, повысить экологическую безопасность и надежность систем водоснабжения и водоотведения. Благодаря использованию качественных современных материалов с долгим сроком службы сокращаются эксплуатационные расходы на единицу продукции.

Ярославльводоканал Сотрудники «Ярославльводоканала»

Кроме того, инвестпрограмма включает в себя подготовку к реконструкции очистных сооружений канализации.