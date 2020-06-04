Санкт-Петербург, 4 июня, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В центре Петербурга в результате конфликта неизвестный злоумышленник выстрелил в голову прохожему из травматического пистолета и скрылся. Об этом 4 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today

Ранее очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в соцсети сообщили, что групповой конфликт произошел на Невском проспекте, у дома 137.

«Мужчина в сознании. Рядом лежит перцовый баллончик. Скорая оказывает помощь», — написал очевидец.

В полиции Петербурга подтвердили факт нападения и назвали предварительную причину ранения — выстрел из травматического оружия.

«Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в Главке МВД.