В Йошкар-Оле маршрутка врезалась в столб, водитель погиб
Йошкар-Ола, 4 июня, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле 4 июня произошла авария с участием рейсового микроавтобуса. Пассажиры маршрутки пострадали, в их числе есть ребёнок, водитель погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.
По данным регионального управления МЧС, авария произошла около 9 утра, на фотографиях видно, что маршрутка врезалась в столб, водительская кабина практически разрезана пополам. В ликвидации последствий аварии принимали участие четверо спасателей и одна единица техники.
В СКР по данному факту организована доследственная проверка. На месте аварии работает следственная группа. Проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Число пострадавших пассажиров уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове.