Йошкар-Ола, 4 июня, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле 4 июня произошла авария с участием рейсового микроавтобуса. Пассажиры маршрутки пострадали, в их числе есть ребёнок, водитель погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Последствия аварии

По данным регионального управления МЧС, авария произошла около 9 утра, на фотографиях видно, что маршрутка врезалась в столб, водительская кабина практически разрезана пополам. В ликвидации последствий аварии принимали участие четверо спасателей и одна единица техники.

В СКР по данному факту организована доследственная проверка. На месте аварии работает следственная группа. Проводятся все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Число пострадавших пассажиров уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове.