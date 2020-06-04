Барнаул, 4 июня, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Одиозный алтайский бизнесмен и не состоявшийся политик Андрей Крылов подал в суд на губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом 3 июня он сообщил на своей странице Facebook. Поводом для обращения стал указ главы региона в соответствии с которым на территории края ввели жёсткие ограничения из-за эпидемии коронавируса — Крылов считает его незаконным:

Цитата со страницы Андрея Крылова Facebook Алтайский краевой суд принял административное исковое заявление с требованием отмены Указа губернатора Алтайского края о введении ограничительных мер

С юридической точки зрения все эти меры абсолютно антиконституционны и не законны». Андрей Крылов «НАДОЕЛО! Поигрались в гражданскую оборону и хватит, мы все всё поняли, будем мыть руки и не чихать в общественных местах. Дальше что?

Сегодня, 4 июня, Андрей Крылов известил, чтоАлтайский краевой суд принял административное исковое заявление с требованием отмены Указа губернатора Алтайского края о введении ограничительных мер.

Комментируя данное событие, канал «Политцентр», в частности отметил, что у бывшего кандидата в губернаторы, у бывшего руководителя реготделения партии Роста в Алтайском крае Андрея Крылова, который понятно почему не оставляет попыток напоминать о себе (в сентябре довыборы, в 2021 году большая кампания в АКЗС и Госдуму), шансов выиграть иск — немного, зато можно пошуметь перед выборами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса: на сегодня, 4 июня, общее число жертв COVID-19 составляет уже 23 человека, один пациент умер накануне.