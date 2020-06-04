Ярославль, 4 июня, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В Ярославле открывается первый автомобильный кинотеатр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.

Андрей Алексеев Автокинотеатр

Классические кинотеатры сейчас закрыты из-за пандемии. По словам Алексеева, люди соскучились по совместному просмотру кинофильмов.

«Принцип изобрели в Америке 30-х годов, и с тех пор он не изменился: проекция на уличный экран, люди смотрят кино, не выходя из авто. Таким образом риска заразиться нет. Звук приходит по FM-частоте на магнитолу. Возможно, организуем интернет-сигнал по WiFi. Мы обратились в Роспотребнадзор и получили разрешение, с условием, что в просмотре будет участвовать не более 50 человек», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Алексеев.

Премьеры фильмов сейчас не выходят, поэтому организаторы планируют показывать лучшие популярные фильмы последних лет. Интеллектуального кино (на котором специализировался киноклуб) не будет. Билет будет стоить 500 рублей с автомобиля.

«Мы воспринимаем эту историю больше как имиджевую, чтобы люди испытали кайф от коллективного просмотра. Заработать на этом вряд ли получится, если оправдаем затраты — будет уже хорошо. Это наша миссия. Люди активно интересуются, и мы прогнозируем хороший спрос. Ведь в июне мы будем единственным кинотеатром в регионе», рассказал Андрей Алексеев.

Кинотеатр будет работать на площадке офисного центра «Красный маяк». Планируется также продажа поп-корна и еды на вынос.