Президент России Владимир Путин 4 июня проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:33 04.06.2020 Владимир Путин подчеркнул, что нужно отслеживать обстановку по коронавирусу в каждом регионе.

13:34 04.06.2020 Глава государства обратил внимание на рост количества заражённых коронавирусом в Забайкальском крае.

13:35 04.06.2020 В целом, по оценке Владимира Путина, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

13:36 04.06.2020 На совещании с членами Совбеза Владимир Путин сказал, что Забайкальскому краю нужно помочь решить проблему с коронавирусом.

13:39 04.06.2020 В целом эпидемиологическая ситуация в России улучшается, но в некоторых регионах остаётся весьма тяжёлой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ. «Сейчас в целом ситуация по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе. И оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию», — заявил Путин. Об этом: Путин обратил внимание на сложную эпидемиологическую ситуацию в Забайкалье

13:43 04.06.2020 Министерство обороны России поможет Забайкальскому краю в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ. «Прошу министра обороны незамедлительно приступить к развёртыванию соответствующих структур, госпиталей в данном случае, в Забайкалье. Госпитали, укомплектованные всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом», — заявил Путин. Подробности в материале: Минобороны развернёт госпитали в Забайкалье для борьбы с эпидемией — Путин

13:43 04.06.2020 В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции в целом стабилизируется. Об этом сегодня, 4 июня, совещание с постоянными членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин призвал тщательно отслеживать ситуацию с COVID-19 в каждом регионе РФ

13:46 04.06.2020 Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

13:46 04.06.2020 Владимир Путин напомнил, что 3 июня исполнилось 28 лет со дня образования Совета безопасности России.

13:49 04.06.2020 За прошедшие годы Совет безопасности сыграл заметную роль в принятии многих серьёзных, а подчас и стратегических решений, отметил президент.

13:50 04.06.2020 Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проводится в режиме видеоконференции.

13:54 04.06.2020 В совещании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщается на сайте Кремля.

13:58 04.06.2020 Владимир Путин: «Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников, ветеранов Аппарата Совета безопасности за добросовестную работу, за компетентность и основательный подход к выполнению поставленных задач».

14:06 04.06.2020 Что касается ситуации по коронавирусу в Забайкальском крае, она остаётся напряжённой. 4 июня оперативный штаб региона сообщил, что общее число выявленных носителей SARS-CoV-2составляет уже 1321, причём 64 выявили за последние сутки. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё двое жителей Забайкалья

14:35 04.06.2020 Совещание с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

15:14 04.06.2020 Биоматериал на COVID-19. permkrai.ru

15:42 04.06.2020 Заявление президента России Владимира Путина о необходимости развёртывания госпиталей для лечения больных с COVID-19в Забайкалье прокомментировал губернатор региона Александр Осипов. По его словам, по линии Министерства обороны РФ в регоне планируется развернуть госпиталь на 100 коек, полностью оснащенный оснащенный аппаратами ИВЛ и кислородной поддержкой. Как сообщает оперативный штаб, глава края не исключает роста количества заболевших: «Как и в других непростых ситуациях во время пандемии я обратился к президенту страны Владимиру Путину. Федеральный центр нам уже помогал финансами, средствами защиты для медиков и оснащения медицинских учреждений. К нам отправляли специалистов из Москвы для выработки правильной тактики, передавали лучший опыт лечения коронавирусных больных. И в этой ситуации мы обратились для того, чтобы развернуть дополнительные койки для больных в случае неблагоприятного развития ситуации…». Читайте также: Подстрахует здравоохранение: о переброске полевого госпиталя в Забайкалье

16:51 04.06.2020 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. 75.ru